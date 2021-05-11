Справа Гандзюк: Мангера та Левіна залишили під вартою

Дніпровський районний суд Києва відмовився змінювати запобіжні заходи підозрюваним у справі про напад на активістку Катерину Гандзюк Владиславу Мангеру та Олексію Левіну. Фігуранти справи будуть перебувати під вартою до 9 липня.

Про це йшлося на засіданні суду, яке транслювалося в YouTube .

Адвокати Мангера просили суд змінити тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або домашнього арешту. Захист Левіна клопотав про цілодобовий арешт з носінням електронного браслета.

Крім того, сам Левін поскаржився, що під час перебування під вартою він перехворів на коронавірус, а йому нібито не надавали належної медичної допомоги.

Суд відхилив клопотання адвокатів і Мангера, і Левіна, і вирішив залишити підозрюваних під вартою без права внесення застави.