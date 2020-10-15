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Подозреваемых в нападении на Гандзюк оставили под стражей

Киев, Четверг 15 октября 2020 15:35
Подозреваемых в нападении на Гандзюк оставили под стражей
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина. Суд отклонил жалобу стороны защиты подозреваемых на применение меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Соответствующее решение были принято в четверг, 15 октября.

"По результатам апелляционного рассмотрения решение Днепровского районного суда города Киева от 20 августа 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, представленные в интересах обвиняемых М. и Л. - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Напомним, ранее Мангера и Левина взяли под стражу без альтернативы залога до 18 октября.

Ранее РБК-Украина писало, что фигурант дела об убийстве Гандзюк Игорь Павловский заявил, что инициатором нападения был Владислав Мангер.

Нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года возле ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября Екатерина умерла.

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Новости Украины Общество Екатерина ГандзюкВладислав МангерСуд

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