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Справа Гандзюк має бути якнайшвидше направлена до суду, - президент

Новини » Політика    16.12.2018 - 17:36
Справа Гандзюк має бути якнайшвидше направлена до суду, - президент
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко вимагає якнайшвидшого розгляду справи про вбивство Гандзюк в суді

Справа про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк повинна бути якнайшвидше направлена до суду. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Створена в Верховній раді Тимчасова слідча (комісія, -ред.)… Я не впевнений, що вона допомагає, але точно впевнений, що вона не перешкоджає. Це є досягненням… Зараз затримані четверо... Я особисто гарантую, що хто б там не був виявлений ми дамо його вивести із слідства, причетні до злочину точно понесуть відповідальність. Як мені повідомляють слідчі органи, до завершення розслідування в тому числі до замовників і організаторів є дуже якісні напрацьовані матеріали. Моя вимога - справа якнайшвидше має бути направлена до суду", - заявив Порошенко

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура не передала Службі безпеки України значну частину доказів у матеріалах справи відносно вбивства радника глави Херсонської міської ради Катерини Гандзюк.

Раніше РБК-Україна писало, що слідство встановило всіх замовників і організаторів вбивства Катерини Гандзюк.

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