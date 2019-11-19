Дело экс-главы Запорожской ОГА направили в ВАКС

Обвинительный акт по делу экс-главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля направили в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным следствия, чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы внес недостоверные сведения о стоимости объектов декларирования, а также не указал имущество - объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн гривен и 8 млн гривен. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году он вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

"На сегодня обвинительный акт направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ завершило расследование дела Брыля еще в августе 2019 года.

До этого в июле Соломенский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Его обязали прибывать к детективу, прокурору, судье по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения, а также сообщать о смене своего места жительства и/или работы.