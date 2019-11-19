ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело экс-главы Запорожской ОГА направили в ВАКС

Новости » Политика     19.11.2019 - 16:47
Дело экс-главы Запорожской ОГА направили в ВАКС
Фото: Константин Брыль (tv5.zp.ua)

Константина Брыля подозревают в сокрытии имущества на 43 млн гривен

Обвинительный акт по делу экс-главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля направили в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По данным следствия, чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы внес недостоверные сведения о стоимости объектов декларирования, а также не указал имущество - объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн гривен и 8 млн гривен. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году он вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

"На сегодня обвинительный акт направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ завершило расследование дела Брыля еще в августе 2019 года.

До этого в июле Соломенский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства. Его обязали прибывать к детективу, прокурору, судье по каждому требованию, не отлучаться из Киева без разрешения, а также сообщать о смене своего места жительства и/или работы.

Экс-нардепу Дзензерскому объявили о подозрении
Новости Украины губернаторЗапорожская ОГАСАП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь