ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справу екс-голови Запорізької ОДА направили до ВАКС

Новини » Політика     19.11.2019 - 16:47
Справу екс-голови Запорізької ОДА направили до ВАКС
Фото: Костянтин Бриль (tv5.zp.ua)

Костянтина Бриля підозрюють у приховуванні майна на 43 млн гривень

Обвинувальний акт у справі екс-голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля направили до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними слідства, чиновник у деклараціях за 2016 і 2017 роки вніс недостовірні відомості про вартість об'єктів декларування, а також не вказав майно - об'єкти нерухомості, в тому числі земельну ділянку, автомобілі, доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн гривень і 8 млн гривень. Крім того, з'ясувалося, що в 2015 році він всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

"На сьогодні обвинувальний акт направлений в Антикорупційний суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування справи Бриля ще в серпні 2019 року.

До цього в липні Солом'янський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його зобов'язали прибувати до детектива, прокурора, судді за кожною вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Екс-нардепу Дзензерському оголосили про підозру
Новини України губернаторЗапорожская ОГАСАП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся