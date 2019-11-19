Справу екс-голови Запорізької ОДА направили до ВАКС

Фото: Костянтин Бриль (tv5.zp.ua)

Костянтина Бриля підозрюють у приховуванні майна на 43 млн гривень

Обвинувальний акт у справі екс-голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтина Бриля направили до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

За даними слідства, чиновник у деклараціях за 2016 і 2017 роки вніс недостовірні відомості про вартість об'єктів декларування, а також не вказав майно - об'єкти нерухомості, в тому числі земельну ділянку, автомобілі, доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн гривень і 8 млн гривень. Крім того, з'ясувалося, що в 2015 році він всупереч законодавству взагалі не подав декларацію.

"На сьогодні обвинувальний акт направлений в Антикорупційний суду для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування справи Бриля ще в серпні 2019 року.

До цього в липні Солом'янський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його зобов'язали прибувати до детектива, прокурора, судді за кожною вимогою, не відлучатися з Києва без дозволу, а також повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи.