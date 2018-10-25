Дело экс-"беркутовцев": суд продолжится 13 ноября

Фото: заседание суда по "беркутовцев" (twitter.com/racursua)

Судья пояснил, что перерыв обусловлен тем, что весь состав суда будет проходить обучение

В Святошинском райсуде Киева по делу против пяти экс- "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, объявили перерыв до 13 ноября. Об этом в зале суда сказал судья Сергей Дячук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы констатируем соответствие всех документов. Суд объявляет перерыв до 11:30 13 ноября 2018 года. Перерыв обусловлен ​​тем, что весь состав суда будет проходить обучение", - сказал Дячук.

В суде исследовали видео с раненой волонтеркой, а также сюжеты телевизионных каналов о расстрелах на Майдане. На видео, по словам прокурора, данные и информация об обстоятельствах гибели Владимира Жеребного и Андрея Мовчана.

Отметим, что адвокат утверждает, что именно СМИ влияли на настроения активистов.

"Средства массовой информации напрямую влияли на активистов, это же очевидно. Прошу отметить, что на указанных видео активисты всех называют беркутовцами", - сказал адвокат.

Утром 20 февраля Жеребной был убит на улице Институтской - снайпер попал ему в сонную артерию. Убийца не оставил ни единого шанса спасти ему жизнь. Мовчан погиб 20 февраля 2014 года. Во врачебном свидетельстве о смерти говорится о сквозном огнестрельном пулевом ранении левого бедра и ягодицы.

Напомним, вчера прокурор по делу против пяти экс- "беркутовцев" заявил, что у стороны обвинения есть в базе около 500 свидетелей. Отметим, что Святошинский районный суд Киева по делу против пяти бывших "беркутовцев", обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Отметим, в среду, 24 октября, адвокат по делу против бывших "беркутовцев" заявил, что на Майдане якобы был совершен террористический акт против правоохранителей.