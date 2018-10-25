Справа екс-"беркутівців": суд продовжиться 13 листопада

Фото: засідання суду по "беркутівців" (twitter.com/racursua)

Суддя пояснив, що перерва обумовлена тим, що весь склад суду буде проходити навчання

У Святошинському райсуді Києва у справі проти п'яти екс- "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янішевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, оголосили перерву до 13 листопада. Про це в залі суду сказав суддя Сергій Дячук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми констатуємо відповідність всіх документів. Суд оголошує перерву до 11:30 13 листопада 2018 року. Перерва обумовлений тим, що весь склад суду буде проходити навчання", - сказав Дячук.

В суді досліджували відео з пораненою волонтеркою, а також сюжети телевізійних каналів про розстріли на Майдані. На відео, за словами прокурора, дані та інформація про обставини загибелі Володимира Жеребного і Андрія Мовчана.

Адвокат стверджує, що саме ЗМІ впливали на настрої активістів.

"Засоби масової інформації безпосередньо впливали на активістів, це ж очевидно. Прошу зазначити, що на зазначених відео активісти всіх називають беркутівцями", - сказав адвокат.

Вранці 20 лютого Жеребний був убитий на вулиці Інститутській - снайпер поцілив йому в сонну артерію. Вбивця не залишив жодного шансу врятувати йому життя. Мовчан загинув 20 лютого 2014 року. У лікарському свідоцтві про смерть йдеться про наскрізне вогнепальне кульове поранення лівого стегна і сідниці.

Нагадаємо, вчора прокурор у справі проти п'яти екс- "беркутівців" заявив, що у сторони обвинувачення є в базі близько 500 свідків. Зазначимо, що Святошинський районний суд Києва у справі проти п'яти колишніх "беркутівців", обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою ще на два місяці.

Зазначимо, у середу, 24 жовтня, адвокат по справі проти колишніх "беркутівців" заявив, що на Майдані нібито був здійснений терористичний акт проти правоохоронців.