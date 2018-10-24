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В базе по делу экс-"беркутовцев" у стороны обвинения около 500 свидетелей

Новости » Общество    24.10.2018 - 16:10
Фото: заседание суда по "беркутовцев" (twitter.com/racursua)
Фото: заседание суда по "беркутовцев" (twitter.com/racursua)

Прокурор отметил, что удивлен отсутствием последнего пострадавшего на сегодняшнем заседании

Прокурор по делу против пяти экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, заявил, что у стороны обвинения есть в базе около 500 свидетелей. Об этом в комментарии журналистам рассказал прокурор по делу Алексей Донской, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В базе есть около 500 свидетелей в производстве, это и очевидцы и так далее. Со свидетелями были проведены следственные эксперименты. В числе этих свидетелей много непосредственных очевидцев событий" ,- сказал прокурор.

Донской также отметил,что удивлен отсутствием последнего пострадавшего на сегодняшнем заседании.

"Странно, поскольку вчера он обещал быть на заседании. А сегодня не отвечал на звонки и смс. У нас нет фактов, которые бы доказывали, что на него оказывалось давление или его запугивали",- добавил прокурор.

Напомним, Святошинский районный суд Киева по делу против пяти бывших "беркутовцев", обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Отметим, в среду, 24 октября, адвокат по делу против бывших "беркутовцев" заявил, что на Майдане якобы был совершен террористический акт против правоохранителей.

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