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Дело экс-"беркутовцев": суд продлил арест обвиняемым

Новости » Общество    24.10.2018 - 15:53
Фото: заседание суда по "беркутовцам" (twitter.com/racursua)
Фото: заседание суда по "беркутовцам" (twitter.com/racursua)

Пятерых бывших "беркутовцев" будут держать под стражей до 22 декабря

Святошинский районный суд Киева по делу против пятерых бывших "беркутовцев, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил председательствующий судья Сергей Дячук в зале суда, речь идет о бывших сотрудниках спецподразделения "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского.

"Суд принял ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения удовлетворить", - сказал судья Дячук.

Срок действия меры пресечения продлен до 22 декабря 2018 года.

Отметим, согласно данным следствия, экс-"беркутовцев" обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам Майдана.

Святошинский суд 23 октября исследовал видео, где видно, что правоохранители осуществляют наступление на протестующих.

Напомним, в среду, 24 октября, адвокат по делу против бывших "беркутовцев" заявил, что на Майдане якобы был совершен террористический акт против правоохранителей.

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