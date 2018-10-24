Дело экс-"беркутовцев": суд продлил арест обвиняемым

Пятерых бывших "беркутовцев" будут держать под стражей до 22 декабря
Святошинский районный суд Киева по делу против пятерых бывших "беркутовцев, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Как заявил председательствующий судья Сергей Дячук в зале суда, речь идет о бывших сотрудниках спецподразделения "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтури, Олега Янишевского.
"Суд принял ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения удовлетворить", - сказал судья Дячук.
Срок действия меры пресечения продлен до 22 декабря 2018 года.
Отметим, согласно данным следствия, экс-"беркутовцев" обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам Майдана.
Святошинский суд 23 октября исследовал видео, где видно, что правоохранители осуществляют наступление на протестующих.
Напомним, в среду, 24 октября, адвокат по делу против бывших "беркутовцев" заявил, что на Майдане якобы был совершен террористический акт против правоохранителей.