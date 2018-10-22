Справа екс-"беркутівців": потерпілий не прибув у суд

Фото: засідання у справі екс-беркутівців (РБК-Україна)

Суд вирішив вивчати один із томів справи - відео- та аудіодокази

У Святошинський райсуд Києва сьогодні, 22 жовтня, у справі проти п'яти екс- "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, не прибув потерпілий, передає кореспондент РБК-Україна.

Сторона обвинувачення повідомила, що потерпілий не прибув до суду. Таким чином, суд вирішив вивчати один із томів справи: відео- та аудіодокази.

Нагадаємо, минулого разу в суді слухали свідчення родичів Віталія Кацюби, який загинув від кулі снайпера 20 лютого.

Так, у 2014 році п'ятьох співробітників спеціальної роти "Беркут" затримали. Після цього вже у 2016 році Святошинський суд розпочав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті.

Згідно із даними слідства, їх звинувачують у перевищенні службових повноважень, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Як писало РБК-Україна, у кінці вересня у Святошинському районному суді Києва у справі п'ятьох екс- "беркутівців" залишалося допитати потерпілих за п'ятьма епізодами.

Додамо, 15 вересня у Києві біля власного будинку було скоєно напад на суддю у даній справі Сергія Дячука. Сам Дячук пов'язує напад з професійною діяльністю, про що свідчать загрози розправитися з суддею.