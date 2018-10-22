Справа екс-"беркутівців": ще одного потерпілого заслухають у середу

Фото: засідання у справі екс-"беркутівців" (РБК-Україна)

Засідання по даній справі заплановані на всі дні тижня, окрім п'ятниці

Наступного потерпілого у справі проти п'яти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, заслухають у середу, 24 жовтня. Про це у коментарі РБК-Україна розказав прокурор Яніс Симонов.

Так, засідання по даній справі заплановані на всі дні тижня, окрім п'ятниці.

"Потерпілий буде в середу. Сьогодні хочемо вручити клопотання про продовження тримання під вартою обвинувачених. Однак, сьогодні, скоріш за все, розглянути його не встигнемо", - сказав прокурор.

Сьогодні, 22 жовтня, у Святошинський райсуд Києва справі проти п'яти екс- "беркутівців" не прибув потерпілий.

Як писало РБК-Україна, у кінці вересня у Святошинському районному суді Києва у справі п'ятьох екс- "беркутівців" залишалося допитати потерпілих за п'ятьма епізодами.