ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Справа екс-"беркутівців": ще одного потерпілого заслухають у середу

Новини » Політика    22.10.2018 - 13:52
Фото: засідання у справі екс-"беркутівців" (РБК-Україна)
Фото: засідання у справі екс-"беркутівців" (РБК-Україна)

Засідання по даній справі заплановані на всі дні тижня, окрім п'ятниці

Наступного потерпілого у справі проти п'яти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури та Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, заслухають у середу, 24 жовтня. Про це у коментарі РБК-Україна розказав прокурор Яніс Симонов.

Так, засідання по даній справі заплановані на всі дні тижня, окрім п'ятниці.

"Потерпілий буде в середу.  Сьогодні хочемо вручити клопотання про продовження тримання під вартою обвинувачених. Однак, сьогодні, скоріш за все, розглянути його не встигнемо", - сказав прокурор.

Сьогодні, 22 жовтня, у Святошинський райсуд Києва справі проти п'яти екс- "беркутівців" не прибув потерпілий.

Як писало РБК-Україна, у кінці вересня у Святошинському районному суді Києва у справі п'ятьох екс- "беркутівців" залишалося допитати потерпілих за п'ятьма епізодами.

Справа екс-"беркутівців": потерпілий не прибув у суд
Новини України БеркутпрокурорСуд Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся