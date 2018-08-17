Справу догхантера Святогора направлено до суду

Новини Надзвичайні події 17.08.2018 - 18:37
Фото: Олексій Святогор (РБК-Україна)
Фото: Олексій Святогор (РБК-Україна)

Публічні виступи Святогора кваліфіковано як такі, що пропагують культ насильства та жорстокості до бездомних тварин

Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт відносно догхантера Олексія Святогора. Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Києва.

Як зазначається, відповідно до висновків експертизи, проведеної в рамках кримінального провадження щодо Святогора, його публічні виступи та висловлювання кваліфіковано як такі, що пропагують культ насильства та жорстокості до бездомних тварин, а також заклики до вбивства тварин та підбурювання інших до скоєння таких дій.

"На даний час сторони у кримінальному провадженні ознайомились з матеріалами досудового слідства та обвинувальний акт відносно вказаної особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до санкцій статті 300 Кримінального кодексу України, яка інкримінується Святогору, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо,  у червні поточного року суд Києва арештував Святогора, якого підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім або поширення серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів. Разом з тим, за рішенням Апеляційного суду Києва запобіжний захід Святогору було змінено з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, що в серпні в Україні вперше арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Зловмисника арештував Київський райсуд Одеси.

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