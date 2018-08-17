Справу догхантера Святогора направлено до суду
Публічні виступи Святогора кваліфіковано як такі, що пропагують культ насильства та жорстокості до бездомних тварин
Прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт відносно догхантера Олексія Святогора. Про це йдеться у повідомленні на сайті прокуратури Києва.
Як зазначається, відповідно до висновків експертизи, проведеної в рамках кримінального провадження щодо Святогора, його публічні виступи та висловлювання кваліфіковано як такі, що пропагують культ насильства та жорстокості до бездомних тварин, а також заклики до вбивства тварин та підбурювання інших до скоєння таких дій.
"На даний час сторони у кримінальному провадженні ознайомились з матеріалами досудового слідства та обвинувальний акт відносно вказаної особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до санкцій статті 300 Кримінального кодексу України, яка інкримінується Святогору, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у червні поточного року суд Києва арештував Святогора, якого підозрюють у скоєнні злочину за ч. 2 і 3 ст. 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім або поширення серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів. Разом з тим, за рішенням Апеляційного суду Києва запобіжний захід Святогору було змінено з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, що в серпні в Україні вперше арештували чоловіка за жорстоке поводження з тваринами. Зловмисника арештував Київський райсуд Одеси.