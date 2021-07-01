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Дело ЧВК Семенченко: одному из фигурантов сняли электронный браслет

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Киев, Четверг 01 июля 2021 18:39
Дело ЧВК Семенченко: одному из фигурантов сняли электронный браслет Фото: фигурант дела Анатолий Виногродский (facebook Анатолий Виногродский)
Автор: РБК-Украина

Фигуранту делу о частной военной компании (ЧВК) бывшего нардепа Сепена Семенченко - Анатолию Виногродскогому - сняли электронный браслет. Он с конца марта находится под домашним арестом.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, сегодня с него сняли электронный браслет. В то же время представители следствия сообщили, что будут подавать в Соломенский суд ходатайство о браслете, но на ночное время.

Напомним, в конце марта Печерский райсуд Киева отправил бывшего командира батальйона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал") под круглосуточный домашний арест.

Его задержали по делу о ЧВК Семенченко, которая якобы вербовала украинцев с боевым опытом для работы на зарубежную частную военную компанию. Donbass Battalion Corp имеет офисы в Украине, США, Польше, Ираке и Кении. Создана бывшими участниками батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины.

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Семенченко электронный браслет
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