Дело "бриллиантовых прокуроров" вернули в Голосеевский суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) вернула так называемое дело "бриллиантовых прокуроров" в Голосеевский районный суд города Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как сообщается, в постановлении от 22 ноября говорится о том, что апелляционная палата ВАКС решила удовлетворить ходатайство защитника одного из фигурантов дела. В доводах говорится, что делом занимались не детективы Национального антикоррупционного бюро, а следователи и прокуроры Генпрокуратуры.

Несмотря на возражения стороны обвинения апелляционная палата все же согласилась, что дело "бриллиантовых прокуроров" не подсудно ВАКС. Тогда же апелляционная палата решила вернуть дело в Голосеевский суд.

Как известно, дело рассматривалось в Голосеевском суде с марта 2016 года. Процесс остановился на стадии допроса свидетелей, явку которых не удавалось обеспечить. Позже дело было передано в ВАКС.

Напомним, ранее сообщалось, что Голосеевский суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о передаче дела "бриллиантовых прокуроров" в антикоррупционный суд. Прокурор обосновал свое ходатайство тем, что дело подследственное НАБУ.

В 2015 году по подозрению в получении крупной взятки задержали первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. В ходе обысков у них были изъяты средства на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также бриллианты и оружие.