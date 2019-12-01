Справу "діамантових прокурорів" повернули в Голосіївський суд

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) повернула так звану справу "діамантових прокурорів" до Голосіївського районного суду міста Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як повідомляється, в ухвалі від 22 листопада йдеться про те, що апеляційна палата ВАКС вирішила задовольнити клопотання захисника одного з фігурантів справи. У доводах йдеться, що справою займалися не детективи Національного антикорупційного бюро, а слідчі та прокурори Гепрокуратури.

Попри заперечення сторони обвинувачення апеляційна палата все ж погодилася, що справа "діамантових прокурорів" не підсудна ВАКС. Тоді ж апеляційна палата вирішила повернути справу до Голосіївського суду.

Як відомо, справа розглядалася в Голосіївському суді з березня 2016 року. Процес зупинився на стадії допиту свідків, явку яких не вдавалося забезпечити. Пізніше справа була передана до ВАКС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Голосіївський суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо передачі справи "діамантових прокурорів" до антикорупційного суду. Прокурор обгрунтував своє клопотання тим, що справа підслідна НАБУ.

У 2015 році за підозрою в отриманні великого хабара затримали першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакина та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. В ході обшуків у них було вилучено кошти на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також діаманти і зброя.