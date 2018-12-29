Дело боевика "Гиви" рассмотрят в конце января

Фото: боевик "Гиви" (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года

В Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство, открытое против одного из боевиков группировки "ДНР", известного как "командир группировки "Сомали" по прозвищу "Гиви", который, по некоторым данным, считается погибшим. Об этом заявили в суде в ответ на информационный запрос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По информации суда, 1 ноября 2018 года в Павлоградский суд поступило уголовное дело по обвинению "Гиви" в совершении уголовных правонарушений частью 1 статьи 285-3 (Создание террористической группы или террористической организации), частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), частью 3 статьи 27, частью 3 статьи 258 (Террористический акт), частью 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Рассмотрение дела назначено на 29 января 2019 года.

Как писал Styler, Павлоградский суд вернул дело "Гиви" прокурору из-за отсутствия официального подтверждение смерти обвиняемого.

"При таких обстоятельствах суд не может прекратить производство в связи со смертью из-за отсутствия официального подтверждения смерти обвиняемого, но и не может продолжать рассмотрение производства в отношении Толстых Н. С., который, по данным обвинения, якобы проживает в Донецке. Это свидетельствует о несоответствии данных обвинительного акта требованиям УПК Украины", - отметили в пресс-службе суда.