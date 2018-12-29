Справу бойовика "Гіві" розглянуть наприкінці січня

Фото: бойовик "Гіві" (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Розгляд справи призначений на 29 січня 2019 року

До Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження, відкрите проти одного з бойовиків угруповання "ДНР", відомого як "командир угрупування "Сомалі" на прізвисько "Гіві", який, за деякими даними, вважається загиблим. Про це заявили в суді у відповідь на інформаційний запит, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією суду, 1 листопада 2018 року до Павлоградського суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням "Гіві" у вчиненні кримінальних правопорушень частиною 1 статті 285-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 258 (Терористичний акт), частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Розгляд справи призначений на 29 січня 2019 року.

Як писав Styler, Павлоградський суд повернув справу "Гіві" прокурору через відсутність офіційного підтвердження смерті обвинуваченого.

"За таких обставин суд не може припинити виробництво в зв'язку зі смертю через відсутність офіційного підтвердження смерті обвинуваченого, але і не може продовжувати розгляд виробництва відносно Товстих М. С., який, за даними звинувачення, нібито проживає в Донецьку. Це свідчить про невідповідність даних обвинувального акта вимогам КПК України", - зазначили у прес-службі суду.