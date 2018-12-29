ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Справу бойовика "Гіві" розглянуть наприкінці січня

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 21:20
Справу бойовика "Гіві" розглянуть наприкінці січня
Фото: бойовик "Гіві" (gennadiydubovoy.livejournal.com)

Розгляд справи призначений на 29 січня 2019 року

До Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло кримінальне провадження, відкрите проти одного з бойовиків угруповання "ДНР", відомого як "командир угрупування "Сомалі" на прізвисько "Гіві", який, за деякими даними, вважається загиблим. Про це заявили в суді у відповідь на інформаційний запит, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією суду, 1 листопада 2018 року до Павлоградського суду надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням "Гіві" у вчиненні кримінальних правопорушень частиною 1 статті 285-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації), частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 258 (Терористичний акт), частиною 2 статті 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Розгляд справи призначений на 29 січня 2019 року.

Як писав Styler, Павлоградський суд повернув справу "Гіві" прокурору через відсутність офіційного підтвердження смерті обвинуваченого. 

"За таких обставин суд не може припинити виробництво в зв'язку зі смертю через відсутність офіційного підтвердження смерті обвинуваченого, але і не може продовжувати розгляд виробництва відносно Товстих М. С., який, за даними звинувачення, нібито проживає в Донецьку. Це свідчить про невідповідність даних обвинувального акта вимогам КПК України", - зазначили у прес-службі суду.

На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових Суд відпустив з-під варти підозрюваних у вбивстві екс-начальника Миколаївської митниці
Новини України ДНРбойовикиСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся