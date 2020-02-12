Дело "Золотого мандарина" подрывает взаимоотношения Украины и ЕСПЧ, - заявление

Попытки обвинить экс-замминистра юстиции Наталью Бернацкую и других должностных лиц в выполнении законного решения Европейского суда по правам человека выглядят, как попытки подорвать взаимоотношения Украины и ЕСПЧ. Об этом на своей странице в Facebook написала член Национальной рады реформ, вице-президент SigmaBleyzer Владислава Магалецька, передает РБК-Украина.

"Заявление относительно уголовного производства, возбужденного в результате подписания мирового соглашения по делу, которое рассматривалось Европейским судом по правам человека.

Исходя из обстоятельств дела, общеизвестных фактов его течения, правовых заключений Украинского Хельсинского союза по правам человека, Харьковской правозащитной группы, выводов Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ и его переписки с канцлером ЕСПЧ и других публично доступных документов, мы, нижеподписавшиеся, считаем:

1. Украина подписала Европейскую конвенцию по правам человека и обязалась выполнять решения Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ рассматривает, в том числе, дела, связанные с невыполнением судебных решений национальных судов, считая государство ответственным за такое неисполнение. Любое должностное лицо государства обязано выполнять решения ЕСПЧ и не может быть морально или юридически осуждено за выполнение таких решений.

2. Подписание мирового соглашения по делу, которое рассматривается, было вынесено в соответствии с установившейся практикой рассмотрения подобных дел, и оно предотвратило наступления гораздо более масштабных неблагоприятных последствий для Украины. Таким образом, выполнение такого решения является не только должностным, но и гражданским долгом.

3. Невыполнение судебных решений и отсутствие эффективных средств правовой защиты в Украине составляют системную проблему. Исполнение судебного решения, принятого в законном порядке, является квинтэссенцией права. Любой гражданин обязан способствовать выполнению судебного решения, и тем более чиновник. В этом деле должностные лица Министерства юстиции Украины, в том числе Наталья Бернацкая, сделали предусмотренные законом действия во исполнение законного решения ЕСПЧ, что было их должностным, профессиональным и гражданским долгом.

4. Попытки обвинять Наталью Бернацкую и других должностных лиц в выполнении законного решения Европейского суда по правам человека мы расцениваем как попытки подорвать взаимоотношения Украины и ЕСПЧ, что негативно повлияет на имидж Украины в мире и перспективы ее европейской интеграции. Такие резонансные дела о преследовании за выполнение законных решений уже стали основанием для беспокойства Европейского суда по правам человека и могут привести к санкциям со стороны Совета Европы.

5. Уголовные дела, открытые НАБУ, касающиеся отношений между субъектами хозяйствования, нарушают подследственность. Известные правозащитники, с выводами которых мы ознакомились, видят в этих делах признаки политических преследований.

6. Расследование НАБУ сопровождаются нарушениями адвокатской тайны и гарантий адвокатской деятельности, публичным обнародованием данных негласных следственных розыскных действий, что является грубым нарушением украинского законодательства и международных стандартов прав человека. Ключевая роль, которую играют в этой истории пророссийские медиа-каналы, указывает на реального бенефициара данного судебного процесса, конечной целью которого является провал многочисленных исков Украины против России в ЕСПЧ, связанных с нарушением прав человека в ходе российской агрессии и оккупации Крыма.

Исходя из этого, мы присоединяемся к правозащитным организациям в их требовании - принять меры для немедленного прекращения незаконной деятельности, провести объективное расследование обстоятельств дела в соответствии с подследственностью и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства", - говорится в заявлении, которое подписали также народный депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза, народный депутат Верховной Рады VIII созыва и глава правления союза "Национальная Образовательная Ассоциация" Виктория Войцицкая, народный депутат Верховной Рады VIII созыва Владислав Голуб, генеральний директор групи компаній Advanter Group и соучредитель гражданской платформы "Нова Країна" Андрей Длигач, народный депутат Верховной Рады VIII созыв Андрей Журжий, народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" и бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталия Микольская, народный депутат Верховной Рады VIII созыва Алексей Мушак, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар, народный депутат Верховной Рады VIII созыва Елена Сотник, народный депутат Верховной Рады VIII созыва Григорий Шверк.

Как писало РБК-Украина, 4 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения экс-замминистра юстиции Наталье Бернацкой по так называемому делу "Золотого мандарина".

Как сообщалось, 22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил.

24 января Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, подозреваемому в завладении 54 млн грн государственных средств.