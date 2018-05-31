Дело Бабченко: защита Германа заявила, что оснований считать преступление терактом нет

Судья удалилась в совещательную комнату

Адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что оснований считать, что был совершен террористический акт нет. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.



"Согласно сообщению о подозрении, считать, что наш подзащитный совершил террористический акт оснований нет. Неизвестно, на каком основании сторона обвинения считает, что имеет место террористический акт", - заявил адвокат.

Вместе с тем, второй прокурор Валерий Поваров отметил, что есть риски того, что Герман может скрываться от органов досудебного расследования.

"Есть риски того, что он может скрываться за границей от органов досудебного расследования. Менее строгие меры не помогут избежать указанных рисков. Меры пресечения в виде поручительств и залогов не могут быть использованы к лицам, которых подозревают по указанным статьям. Поэтому просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей" , - сообщил прокурор.



Подозреваемый Герман в зале Шевченковского суда заявил, что у него двое детей. Кроме этого, он рассказал, что имеет юридическое образование.

Сейчас судья удалилась в совещательную комнату.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что стала известна фамилия организатора покушения на Бабченко. В Шевченковский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения вероятному организатору покушения на Аркадия Бабченко на имя Бориса Германа.