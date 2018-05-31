Справа Бабченка: захист Германа заявив, що підстав вважати злочин терактом немає

Суддя пішла у дорадчу кімнату

Адвокат підозрюваного Бориса Германа у Шевченківському районному суді заявив, що підстав вважати, що був вчинений терористичний акт немає. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.



"Згідно повідомлення про підозру, вважати, що наш підзахисний здійснив терористичний акт підстав немає. Невідомо, з яких підстав сторона обвинувачення вважає, що має місце терористичний акт", - заявив адвокат.

Разом з тим, другий прокурор Валерій Поваров зазначив, що є ризики того, що Герман може переховуватись від органів досудового розслідування.

"Є ризики того, що він може переховуватись закордоном від органів досудового розслідування. Менш суворі запобіжні заходи не допоможуть уникнути зазначених ризиків. Запобіжні заходи у вигляді порук та застав не можуть бути використані до осіб, яких підозрюють по вказаним статтям. Тому просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" , - повідомив прокурор.



Підозрюваний Герман у залі Шевченківського суду заявив, що у нього двоє дітей. Окрім цього, він розказав, що має юридичну освіту.

Наразі суддя пішла у дорадчу кімнату.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка. В Шевченківський районний суд надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу ймовірному організатору замаху на Аркадія Бабченка на ім'я Бориса Германа.