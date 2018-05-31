Стала известна личность организатора покушения на Бабченко

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения организатору покушения на Бабченко

В Шевченковский районный суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения вероятному организатору покушения на Аркадия Бабченко на имя Бориса Германа. Об этом пресс-служба суда сообщила в комментарии РБК-Украина.

"Да, ходатайство поступило в отношении предполагаемого организатора преступления", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что ходатайство поступило на имя Германа Бориса Львовича.

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді... Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 31 травня 2018 р.

Адвокат организатора убийства Бабченко Евгений Солодко.

По словам адвоката, Герман является исполнительным директором украинско-немецкого предприятия "Шмайсер" - негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

Предприятие имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО, рассказал адвокат.

Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор... Опубліковано Евгенієм Солодком 31 травня 2018 р.

Напомним, сегодня в СБУ сообщили, что подозрение организатору покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в террористическом акте может быть вручено в любую минуту.

Как известно, вечером, 29 мая, заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли. Позже появилась информация о том, что от полученного ранения Бабченко умер в карете "скорой". Вчера стало известно, что Бабченко жив.

Так, глава СБУ Василий Грицак на брифинге заявил о задержании убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, спецслужбой задокументировано, что для реализации этого плана спецслужбами РФ был завербован гражданин Украины "Г", который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, за выполнение заказного убийства бывшему участнику антитеррористической операции (АТО) предлагали 30 тысяч долларов. Кроме того, генпрокурор заявил, что, по предварительным данным следствия, все говорит в пользу росийской версии заказчика преступления против Бабченко.