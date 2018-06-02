Дело Бабченко: Луценко встретился с 17 фигурантами "черного списка"

Несколько журналистов также были вызваны 1 июня на встречу в СБУ, где подписали документ о неразглашении

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу, 1 июня, встретился с 17 "потенциальными жертвами террористов" из "черного списка", полученного при расследовании покушения на жизнь Аркадия Бабченко. Об этом он сообщил в эфире "Радио НВ".

"К вам в студию я приехал со встречи с частью тех, кто в списке, заказанные спецслужбами Российской Федерации", - рассказал Луценко.

Он отметил, что большинство этих людей - это украинские журналисты, а также те, которые выехали из России.

"Большинство из этих лиц журналисты, но не только они... Меня в этом списке нет", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что упомянутые 17 человек после встречи с ним встретились со следователями.

"После этого 17 лиц пошли работать со следователями, они должны были написать заявление о предоставлении охраны", - рассказал Луценко.

В то же время журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, которые в свое время переехали в Украину из России сообщили в комментарии телеканалу "Прямой", что группу журналистов вызывали в пятницу, 1 июня, в СБУ, где участники встречи подписали документ о неразглашении.

"Встреча была связана, во-первых, с делом Бабченко, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, работающих в Украине", - рассказал Ганапольский.

Согласно сообщениям в соцсетях, на встрече в СБУ были также Айдер Муждабаев, Осман Пашаев, Юлия Мостовая, Виталий Портников и Сергей Иванов.

Напомним, Луценко заявил, что следствие по делу о покушении на убийство Бабченко получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и бывшие российские журналисты, которые "уведомлены об опасности и будут обеспечены защитой".