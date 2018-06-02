Справа Бабченка: Луценко зустрівся з 17 фігурантами "чорного списку"

Кілька журналістів також були викликані 1 червня на зустріч в СБУ, де підписали документ про нерозголошення

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в п'ятницю, 1 червня, зустрівся з 17 "потенційними жертвами терористів" зі списку, отриманого пыд час розслідування замаху на життя Аркадія Бабченка. Про це він повідомив в ефірі "Радіо НВ".

"До вас у студію, я приїхав із зустрічі з частиною тих, хто в списку, замовлені спецслужбами Російської Федерації...", - розповів Луценко.

Він зазначив, що більшість цих людей - це українські журналісти, а також ті, що виїхали з Росії.

"Більшість із цих осіб журналісти, але не тільки вони... Мене в цьому списку немає", - сказав генпрокурор.

Він додав, що згадані 17 осіб після зустрічі з ним зустрілися зі слідчими.

"Після цього 17 осіб пішли працювати зі слідчими, вони повинні були написати заяву про надання охорони", - розповів Луценко.

Водночас журналісти Матвій Ганапольський та Євген Кисельов, які переїхали в Україну з Росії, повідомили в коментарі телеканалу "Прямий", що групу журналістів викликали в п'ятницю, 1 червня, в СБУ, де учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.

"Зустріч була пов'язана, по-перше, зі справою Бабченка, по-друге, з питаннями безпеки журналістів, які працюють в Україні", - розповів Ганапольський.

Згідно з повідомленнями в соцмережах, на зустрічі в СБУ були також Айдер Муждабаєв, Осман Пашаєв, Юлія Мостова, Віталій Портніков і Сергій Іванов.

Нагадаємо, Луценко заявив, що слідство у справі замаху на вбивство Бабченка отримало список із 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів. Переважно, це - відомі українські та колишні російські журналісти, які "повідомлені про небезпеку і будуть забезпечені захистом".