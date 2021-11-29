Дело АН-26. Суд признал законным подозрение экс-командующему ВВС

Апелляция рассмотрела жалобу защиты Дроздова 16 ноября и отказала в ее удовлетворении. Адвокаты генерала просили суд отменить подозрение, так как вина Дроздова якобы базируется только на результатах экспертиз, которые были проведены без привлечения специалистов летного дела. В связи с этим защита назначила свою экспертизу. Ее результаты, полученные 6 августа, свидетельствуют о том, что Командующий ВВС действовал в рамках нормативно-правовых актов и не причастен к катастрофе АН-26.

Суд решил, что вопрос виновности или не виновности Дроздова будет изучен позже - при рассмотрении дела по существу. Пока что подозрение ему коллегия оставила в силе.

Рассмотрение дела по существу может начаться уже в январе 2022 года, так как Печерский районный суд Киева обязал Дроздова завершить ознакомление с материалами уголовного производства до 31 декабря. После ознакомления обвинительный акт будет передан в суд.

Материалы дела составляют 75 томов, экс-Командующий и его адвокаты знакомятся с ними с мая текущего года.