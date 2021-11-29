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Дело АН-26. Суд признал законным подозрение экс-командующему ВВС

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 14:04
Дело АН-26. Суд признал законным подозрение экс-командующему ВВС Фото: суд признал законным подозрение экс-командующему ВВС (facebook com borzov)
Автор: Олег Черныш

Киевский апелляционный суд отказался отменить подозрение для бывшего командующего Воздушных сил, генерал-полковника Сергея Дроздова. Ему инкриминируют причастность к катастрофе самолета АН-26, в которой погибло 26 курсантов и членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Апелляция рассмотрела жалобу защиты Дроздова 16 ноября и отказала в ее удовлетворении. Адвокаты генерала просили суд отменить подозрение, так как вина Дроздова якобы базируется только на результатах экспертиз, которые были проведены без привлечения специалистов летного дела. В связи с этим защита назначила свою экспертизу. Ее результаты, полученные 6 августа, свидетельствуют о том, что Командующий ВВС действовал в рамках нормативно-правовых актов и не причастен к катастрофе АН-26.

Суд решил, что вопрос виновности или не виновности Дроздова будет изучен позже - при рассмотрении дела по существу. Пока что подозрение ему коллегия оставила в силе.

Рассмотрение дела по существу может начаться уже в январе 2022 года, так как Печерский районный суд Киева обязал Дроздова завершить ознакомление с материалами уголовного производства до 31 декабря. После ознакомления обвинительный акт будет передан в суд.

Материалы дела составляют 75 томов, экс-Командующий и его адвокаты знакомятся с ними с мая текущего года.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН26 в Харьковской области.

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