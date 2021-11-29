Справа АН-26. Суд визнав законною підозру екс-командувачу ВПС

Київський апеляційний суд відмовився скасувати підозру для колишнього командувача Повітряних сил, генерал-полковника Сергія Дроздова. Йому інкримінують причетність до катастрофи літака АН-26, в якій загинуло 26 курсантів і членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Апеляція розглянула скаргу захисту Дроздова 16 листопада і відмовила в її задоволенні. Адвокати генерала просили суд скасувати підозру, бо вина Дроздова ніби-то базується тільки на результатах експертиз, які були проведені без залучення фахівців льотної справи. У зв'язку з цим захист призначив свою експертизу. Її результати, отримані 6 серпня, свідчать про те, що командувач ВПС діяв в рамках нормативно-правових актів і не причетний до катастрофи АН-26.

Суд вирішив, що питання винності або не винності Дроздова буде вивчено пізніше - при розгляді справи по суті. Поки що підозру йому колегія залишила в силі.

Розгляд справи по суті може початися вже в січні 2022 року, бо Печерський районний суд Києва зобов'язав Дроздова завершити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 31 грудня. Після ознайомлення обвинувальний акт буде переданий до суду.

Матеріали справи складають 75 томів, екс-командувач і його адвокати знайомляться з ними з травня поточного року.