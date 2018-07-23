Дело АМПУ: суд признал недействительным договор с николаевским предприятием

Договор между АПМУ и частным обществом заключался для проведения дноуглубительных работ в портах Украины.

Хозяйственный суд города Киева 18 июля 2018 года своим решением признал недействительным договор между Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и ООО "Техморгидрострой Николаев на сумму 712 млн гривен. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что договор заключался на проведение дноуглубительных работ в портах Украины.

"Таким образом, суд удовлетворил в полном объеме иск, с которым НАБУ в марте 2017 года для предотвращения растраты бюджетных средств и защиты государственных интересов.

Кроме того, в результате судебного решения предотвращено перечисление в пользу общества около 395 млн гривен, что могло причинить АМПУ ущерб на сумму около 146 млн грн.

"В ходе частичного исполнения указанного договора исполнителем завышена стоимость услуг и причинены убытки на сумму 118 млн гривен", - сообщили в НАБУ.

Как сообщили в Бюро, основанием иска стали материалы, полученные детективами в ходе досудебного расследования в уголовном производстве о завладении в 2015-2016 годах средствами АМПУ во время проведения процедур государственных закупок. Так, в это время были заключены договоры с николаевским предприятием о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

Так, победителя торгов было выбрано с нарушениями законов "О государственных закупках" и "О защите экономической конкуренции". Чиновники АМПУ, вопреки рекомендациям государственных аудиторов, подписали договор о закупке работ и услуг ООО "Техморгидрострой Николаев".

"Вследствие таких действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 247 млн гривен. Эта сумма подтверждена выводами судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства. Нарушения допущенные при проведении закупки подтверждены заключениями специалистов Государственной аудиторской службы Украины и решениями Антимонопольного комитета Украины", - отметили в Бюро.

Напомним, 23 апреля 2018 года стало известно, что НАБУ завершило расследование дела о злоупотребления при закупке услуг по дноуглублению государственным предприятием "Администрация морских портов Украины".

Следствие установило, что должностные лица АМПУ в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах завладели средствами в размере около 250 млн гривен. В целом в этом деле подозревается 8 должностных лиц.