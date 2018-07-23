Справа АМПУ: суд визнав недійним договір із миколаївським підприємством

Договір між АПМУ та приватним товариством укладався на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України.

Господарський суд міста Києва 18 липня 2018 року своїм рішенням визнав недійсним договір між Адміністрацією морських портів України (АМПУ) та ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв на суму 712 млн гривень. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зазначається, що договір укладався на проведення днопоглиблювальних робіт у портах України.

"Таким чином, суд задовольнив у повному обсязі позов, із яким НАБУ у березні 2017 року задля запобігання розтраті бюджетних коштів та захисту державних інтересів.

Крім того, у результаті судового рішення попереджено перерахування на користь товариства близько 395 млн гривень, що могло завдати АМПУ збитків на суму близько 146 млн грн.

"У ході часткового виконання вказаного договору виконавцем завищено вартість послуг та завдано збитків на суму 118 млн гривень", - повідомили в НАБУ.

Як повідомили у Бюро, підставою позову стали матеріали, отримані детективами в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні щодо заволодіння у 2015-2016 роках коштами АМПУ під час проведення процедур державних закупівель. Так, у цей час було укладено договори із миколаївським підприємством щодо надання послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

Так, переможця торгів було обрано з порушеннями законів "Про державні закупівлі" та "Про захист економічної конкуренції". Посадовці АМПУ, всупереч рекомендаціям державних аудиторів, підписали договір про закупівлю робіт та послуг ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв".

"Внаслідок таких дій державі завдано збитків на суму понад 247 млн гривень. Ця сума підтверджена висновками судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження. Порушення допущені при проведенні закупівлі підтверджені висновками спеціалістів Державної аудиторської служби України та рішеннями Антимонопольного комітету України", - зазначили в Бюро

Нагадаємо, 23 квітня 2018 року стало відомо, що НАБУ завершило розслідування справи про зловживання при закупівлі послуг з днопоглиблення державним підприємством "Адміністрація морських портів України".

Слідство встановило, що посадові особи АМПУ у змові з приватними особами в 2015-2016 роках заволоділи коштами у розмірі майже 250 млн гривень. Загалом у цій справі підозрюється 8 посадових осіб.