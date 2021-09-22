ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Делегацию Бразилии в ООН отправили на самоизоляцию из-за COVID-19

Новина українською →
Нью-Йорк, Среда 22 сентября 2021 23:51
Делегацию Бразилии в ООН отправили на самоизоляцию из-за COVID-19 Фото: министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Делегация Бразилии на Генассамблее ООН ушла самоизоляцию после случая заражения коронавирусом. Она продлится 14 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на StZ.

Генеральный секретарь ООН не был в контакте с делегатом, у которого обнаружили коронавирус. В офисе организации добавили, что контакты больного были отслежены и никто из персонала ООН не имел тесных контактов з заболевшим.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл на сессию Генассамблеи ООН в маске, которую он не носит в своей стране даже во время массовых мероприятий.

Напомним, министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога получил положительный результат теста на коронавирус. Это произошло после того, как он сопровождал президента страны Жаира Болсонаро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
Реакция на изменения в государстве: Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову