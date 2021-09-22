Делегацію Бразилії в ООН відправили на самоізоляцію через COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на StZ .

Генеральний секретар ООН не був у контакті з делегатом, у якого виявили коронавірус. В офісі організації додали, що контакти хворого були відстежені та ніхто з персоналу ООН не мав тісних контактів з хворим.

Раніше президент Бразилії Жаір Болсонару прибув на сесію Генасамблеї ООН в масці, яку він не носить у своїй країні навіть під час масових заходів.