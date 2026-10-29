Делегація України, США та РФ прибула до пункту допомоги Олешкам, - Арахамія

Нагадаємо, для окупованих Олешок готують гуманітарну місію, а українська делегація раніше вирушила до міста, поки фахівці розміновують маршрути руху.

Допомогу цивільним планують доставити 30 жовтня, а також сторони погодили механізм евакуації цивільних.

Це стало можливим завдяки локальному припиненню вогню - як розповів омбудсман Дмитро Лубінець про результати режиму тиші у Херсоні, місцеві жителі вперше за довгий час можуть безпечно виходити на вулиці.