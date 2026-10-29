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Делегація України, США та РФ прибула до пункту допомоги Олешкам, - Арахамія

18:45 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: гуманітарна місія в Олешках розпочала свою роботу (Getty Images)

Спільна делегація України, Сполучених Штатів та Росії дісталася пункту, звідки доставлятимуть гуманітарну допомогу до Олешок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Давида Арахамію та першу леді США Меланію Трамп.

За словами Арахамії, на локації працюють представники ЗМІ трьох країн.

Вони забезпечують максимально прозоре проведення чергового етапу гуманітарної місії.

Зокрема, ситуацію на місці документують чотири американські журналісти Newsmax.

Вони працюють як нейтральні спостерігачі разом із представниками гуманітарних організацій України та Росії.

"Вони незалежно фіксуватимуть та постійно документуватимуть цю історичну гуманітарну місію", - зазначила Меланія Трамп.

Нагадаємо, для окупованих Олешок готують гуманітарну місію, а українська делегація раніше вирушила до міста, поки фахівці розміновують маршрути руху.

Допомогу цивільним планують доставити 30 жовтня, а також сторони погодили механізм евакуації цивільних.

Це стало можливим завдяки локальному припиненню вогню - як розповів омбудсман Дмитро Лубінець про результати режиму тиші у Херсоні, місцеві жителі вперше за довгий час можуть безпечно виходити на вулиці.

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ОлешкиХерсонська областьВійна в УкраїніокупанціяРосійська Федерація