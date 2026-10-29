Делегация Украины, США и РФ прибыла в пункт помощи Олешкам, - Арахамия

Совместная делегация Украины, Соединенных Штатов и России добралась до пункта, откуда будут доставлять гуманитарную помощь Олешкам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Давида Арахамию и первую леди США Меланию Трамп.
По словам Арахамии, на локации работают представители СМИ трех стран.
Они обеспечивают максимально прозрачное проведение очередного этапа гуманитарной миссии.
В частности, ситуацию на месте документируют четыре американских журналиста Newsmax.
Они работают как нейтральные наблюдатели с представителями гуманитарных организаций Украины и России.
"Они будут независимо фиксировать и постоянно документировать эту историческую гуманитарную миссию", - отметила Мелания Трамп.
Напомним, для оккупированных Олешек готовят гуманитарную миссию, а украинская делегация ранее отправилась в город, пока специалисты разминируют маршруты движения.
Помощь гражданским планируется доставить 30 октября, а также стороны согласовали механизм эвакуации гражданских.
Это стало возможным благодаря локальному прекращению огня - как рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец о результатах режима тишины в Херсоне, местные жители впервые за долгое время могут безопасно выходить на улицы.