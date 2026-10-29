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Олешки Графики отключения света Война в Украине

Делегация Украины, США и РФ прибыла в пункт помощи Олешкам, - Арахамия

18:45 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: гуманитарная миссия в Олешках начала свою работу (Getty Images)

Совместная делегация Украины, Соединенных Штатов и России добралась до пункта, откуда будут доставлять гуманитарную помощь Олешкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Давида Арахамию и первую леди США Меланию Трамп.

По словам Арахамии, на локации работают представители СМИ трех стран.

Они обеспечивают максимально прозрачное проведение очередного этапа гуманитарной миссии.

В частности, ситуацию на месте документируют четыре американских журналиста Newsmax.

Они работают как нейтральные наблюдатели с представителями гуманитарных организаций Украины и России.

"Они будут независимо фиксировать и постоянно документировать эту историческую гуманитарную миссию", - отметила Мелания Трамп.

Напомним, для оккупированных Олешек готовят гуманитарную миссию, а украинская делегация ранее отправилась в город, пока специалисты разминируют маршруты движения.

Помощь гражданским планируется доставить 30 октября, а также стороны согласовали механизм эвакуации гражданских.

Это стало возможным благодаря локальному прекращению огня - как рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец о результатах режима тишины в Херсоне, местные жители впервые за долгое время могут безопасно выходить на улицы.

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