Делегация Украины, США и РФ прибыла в пункт помощи Олешкам, - Арахамия

Напомним, для оккупированных Олешек готовят гуманитарную миссию, а украинская делегация ранее отправилась в город, пока специалисты разминируют маршруты движения.

Помощь гражданским планируется доставить 30 октября, а также стороны согласовали механизм эвакуации гражданских.

Это стало возможным благодаря локальному прекращению огня - как рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец о результатах режима тишины в Херсоне, местные жители впервые за долгое время могут безопасно выходить на улицы.