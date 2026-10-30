Делегация Украины вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек направляется в Анапу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу", - заявил он. Нардеп добавил, что оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, после чего автобусами доберутся домой. Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек Херсонской области объявили режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции. Она предусматривает доставку помощи мирным жителям, а также подготовку эвакуации населения. Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября. Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о завершении разминирования маршрутов, необходимых для проезда гуманитарного конвоя и эвакуации людей из Олешек.