Делегация Украины вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу
Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек направляется в Анапу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями Олешек отправилась в Анапу", - заявил он.
Нардеп добавил, что оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, после чего автобусами доберутся домой.
Напомним, 27 октября вблизи временно оккупированных Олешек Херсонской области объявили режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции.
Она предусматривает доставку помощи мирным жителям, а также подготовку эвакуации населения. Режим тишины должен действовать до 22:59 1 ноября.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о завершении разминирования маршрутов, необходимых для проезда гуманитарного конвоя и эвакуации людей из Олешек.
Сегодня утром Давид Арахамия сообщил, что украинская делегация прибыла в Олешки. В населенном пункте началась эвакуация людей и раздача гуманитарной помощи.
О том, что известно о гуманитарной миссии в Олешках и эвакуации на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.