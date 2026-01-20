Делегація України у Давосі зустрілась з радниками з нацбезпеки союзників: що обговорили

Українська делегація у Давосі

Нагадаємо, що раніше Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог з американською стороною продовжиться під час форуму в Давосі.

Очікується, що цього року Дональд Трамп прибуде до Давоса особисто – торік він долучався до заходу дистанційно.

Також раніше глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.

Окрім того, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.