Делегация США встретиться с представителями "Талибана", - Reuters

Высокопоставленные представители США сообщили изданию, что в состав американской делегации войдут Агентство США по международному развитию

Обсуждать будут вопрос экономического спада в Афганистане, улучшения доступа для гуманитарной помощи и борьбу с террористическими группировками.

"Эта встреча является продолжением прагматического взаимодействия с талибами, которое мы ведем по вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес", - сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.

Также известно, что речь не будет идти о признании "Талибана" правительством в Афганистане.

"Эта встреча не посвящена признанию или приданию легитимности. Мы по-прежнему убеждены в том, что любая легитимность должна быть заработана собственными действиями талибов. Им необходимо установить устойчивый послужной список", - сказал чиновник.

Кроме того, США обсудят с "Талибаном" улучшение доступа к гуманитарной помощи и здравоохранению.