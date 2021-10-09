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Делегация США встретиться с представителями "Талибана", - Reuters

Новина українською →
США, Суббота 09 октября 2021 01:55
Делегация США встретиться с представителями "Талибана", - Reuters Фото: Делегация США планирует встречу с талибами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Делегация США планирует встречу с высокопоставленными представителями "Талибана". Встреча должна состояться в Дохе в эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленные представители США сообщили изданию, что в состав американской делегации войдут заместитель специального представителя Госдепартамента Том Уэст, высокопоставленный сотрудник гуманитарной организации USAID (Агентство США по международному развитию) Сара Чарльз. Со стороны талибов будут присутствовать члены кабинета министров.

Обсуждать будут вопрос экономического спада в Афганистане, улучшения доступа для гуманитарной помощи и борьбу с террористическими группировками.

"Эта встреча является продолжением прагматического взаимодействия с талибами, которое мы ведем по вопросам, представляющим жизненно важный национальный интерес", - сказал высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности.

Также известно, что речь не будет идти о признании "Талибана" правительством в Афганистане.

"Эта встреча не посвящена признанию или приданию легитимности. Мы по-прежнему убеждены в том, что любая легитимность должна быть заработана собственными действиями талибов. Им необходимо установить устойчивый послужной список", - сказал чиновник.

Кроме того, США обсудят с "Талибаном" улучшение доступа к гуманитарной помощи и здравоохранению.

Напомним, что Евросоюз обеспокоен социально-экономической ситуацией в Афганистане. Это связано с парализацией банковской системы и ростом цен после прихода талибов к власти.

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Афганистан Талибан Соединенные Штаты Америки
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