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Делегація США зустрінеться з представниками "Талібану", - Reuters

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США, Субота 09 жовтня 2021 01:55
Делегація США зустрінеться з представниками "Талібану", - Reuters Фото: делегація США планує зустріч з талібами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Делегація США планує зустріч з високопоставленими представниками "Талібан". Зустріч має відбутися в Досі цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлені представники США повідомили виданню, що до складу американської делегації увійдуть заступник спеціального представника Держдепартаменту Том Уест, високопоставлений співробітник гуманітарної організації USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) Сара Чарльз. З боку талібів будуть присутні члени кабінету міністрів.

Обговорювати будуть питання економічного спаду в Афганістані, поліпшення доступу для гуманітарної допомоги та боротьбу з терористичними угрупованнями.

"Ця зустріч є продовженням прагматичної взаємодії з талібами, яку ми ведемо з питань, що становлять життєво важливий національний інтерес", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності.

Також відомо, що мова не йтиме про визнання "Талібану" урядом в Афганістані.

"Ця зустріч не присвячена визнанню або доданню легітимності. Ми як і раніше переконані в тому, що будь-яка легітимність повинна бути зароблена власними діями талібів. Їм необхідно встановити стійкий послужний список", - сказав чиновник.

Крім того, США обговорять з "Талібаном" поліпшення доступу до гуманітарної допомоги та охорони здоров'я.

Нагадаємо, що Євросоюз стурбований соціально-економічною ситуацією в Афганістані. Це пов'язано з паралізацією банківської системи і зростанням цін після приходу талібів до влади.

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Талібан Сполучені Штати Америки Афганистан
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