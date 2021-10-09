Делегація США зустрінеться з представниками "Талібану", - Reuters

Делегація США планує зустріч з високопоставленими представниками "Талібан" . Зустріч має відбутися в Досі цими вихідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлені представники США повідомили виданню, що до складу американської делегації увійдуть заступник спеціального представника Держдепартаменту Том Уест, високопоставлений співробітник гуманітарної організації USAID ( Агентство США з міжнародного розвитку ) Сара Чарльз. З боку талібів будуть присутні члени кабінету міністрів.

Обговорювати будуть питання економічного спаду в Афганістані, поліпшення доступу для гуманітарної допомоги та боротьбу з терористичними угрупованнями.

"Ця зустріч є продовженням прагматичної взаємодії з талібами, яку ми ведемо з питань, що становлять життєво важливий національний інтерес", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності.

Також відомо, що мова не йтиме про визнання "Талібану" урядом в Афганістані.

"Ця зустріч не присвячена визнанню або доданню легітимності. Ми як і раніше переконані в тому, що будь-яка легітимність повинна бути зароблена власними діями талібів. Їм необхідно встановити стійкий послужний список", - сказав чиновник.

Крім того, США обговорять з "Талібаном" поліпшення доступу до гуманітарної допомоги та охорони здоров'я.