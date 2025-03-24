Делегация США посетит Гренландию на фоне заявлений Трампа о захвате страны

На этой неделе высокопоставленная делегация США посетит Гренландию. Визит состоится в то время, как президент Дональд Трамп продвигает идею аннексии острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Делегацию возглавят жена вице-президента США Джей Ди Вэнса - Уша Вэнс. Также в состав делегации войдут советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

Уолтц и Райт планируют посетить космическую базу Питуффик - американскую военную базу в Гренландии. Белый дом заявил, что там они получат брифинги от американских военнослужащих.

Затем они присоединятся к Уше Вэнс, чтобы посетить исторические места и принять участие в национальных гонках на собачьих упряжках.

Брайан Хьюз, который является представителем Совета нацбезопасности Белого дома, заявил, что американская делегация "уверена, что этот визит предоставит возможность для развития партнерских отношений, которые уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству".

"Это визит для того, чтобы узнать больше о Гренландии, ее культуре, истории и людях, а также посетить гонки на собачьих упряжках, спонсором которых Соединенные Штаты с гордостью выступают, все просто и понятно", - добавил Хьюз.