Ким Чен Ын заявил о твердом намерении встретиться с Трампом

Саммит, как и планировалось, будут проводить в Сингапуре 12 июня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своем твердом намерении провести саммит с президентом США Дональдом Трампом12 июня. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын "выразил твердое намерение" провести встречу с Трампом.

Ранее представители Белого готовились к вылету в Сингапур для подготовки к саммиту между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей .

Отметим, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально была запланированна 12 июня. Вскоре стало известно об отмене встречи Трампом. Однако потом в КНДР заявили, что намерены не отступать и провести саммит.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня 2018 года.

Добавим, что 26 мая 2018, лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о встрече лидеров США и КНДР.