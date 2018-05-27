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Ким Чен Ын заявил о твердом намерении встретиться с Трампом

НовостиПолитика    27.05.2018 - 05:00
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (коллаж РБК-Украина)

Саммит, как и планировалось, будут проводить в Сингапуре 12 июня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о своем твердом намерении провести саммит с президентом США Дональдом Трампом12 июня. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын "выразил твердое намерение" провести встречу с Трампом.

Ранее представители Белого готовились к вылету в Сингапур для подготовки к саммиту между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей .

Отметим, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына изначально была запланированна 12 июня. Вскоре стало известно об отмене встречи Трампом. Однако потом в КНДР заявили, что намерены не отступать и провести саммит.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня 2018 года.

Добавим, что 26 мая 2018, лидеры Северной и Южной Кореи встретились в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Это уже вторая встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Стороны пытаются возобновить переговоры США с Северной Кореей и договориться о встрече лидеров США и КНДР. 

 

Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться 12 июня Трамп назвал "продуктивным" заявление Северной Кореи по переговорам
Теги публикации: Ким Чен Ын, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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