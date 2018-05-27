Делегація США прибула до Північної Кореї для підготовки візиту Трампа, - The Washington Post

Делегація США прибула до Північної Кореї для переговорів о зустрічі з Трампом

У неділю, 27 травня, високопоставлена делегація США прибула до Північної Кореї для переговорів про підготовку до зустрічі між президентом Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на інформоване джерело.

За інформацією джерела газети, очолив делегацію колишній посол США в Південній Кореї Кім Сун. Його в терміновому порядку викликали з Філіппін, де він зараз очолює американське посольство.

Очікується, що Сон Кім проведе зустріч із заступником міністра закордонних справ КНДР Чхве Сон Хі 28 і 29 травня.

Нагадаємо, що лідер КНДР Кім Чен Ин підтвердив свій твердий намір" провести саміт з президентом США Дональдом Трампом 12 червня. Це заяву він зробив в ході переговорів з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном прикордонному пункті Пханмунджом.

24 травня президент США Дональд Трамп заявив про скасування спільного саміту з Кім Чен Ином, який планували провести 12 червня в Сінгапурі. За його словами, скасування зустрічі обумовлено "ворожими висловлюваннями" північнокорейського лідера.