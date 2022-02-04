Делегация США посетит Евросоюз: обсудят противодействие агрессии России против Украины

Межведомственная делегация США с 7 по 11 февраля посетит Брюссель, Бухарест и Софию для обсуждения противодействия российской агрессии против Украины. Ее возглавит советник Госдепартамента Дерек Шолле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента .

"Поездка советника Шолле является продолжением обширной дипломатической работы с нашими европейскими союзниками и партнерами в поддержку единого подхода к неспровоцированному наращиванию военной мощи России вдоль границ Украины и наших совместных усилий, направленных на то, чтобы побудить Россию сделать выбор в пользу дипломатии и деэскалации", - говорится в сообщении.

Визит в Европу американской делегации начнется с Болгарии. Здесь Шолле планирует встретиться с членами нового правительства страны. На переговорах планируется обсудить вопросы безопасности, энергетику и верховенство права.

В Румынии Шолле подтвердит важность стратегического американо-румынского партнерства для противодействия общим угрозам. Особе место на переговорах займет развертывание американских войск для защиты европейских союзников на фоне наращивания войск России на границах Украины.

Потом американская делегация отправится в Брюссель. Здесь пройдут встречи с официальными лицами НАТО и Евросоюза. Планируется обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины, включая готовность союзников и партнеров ввести против Москвы серьезные экономические санкции.