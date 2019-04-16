Делегация ПАСЕ посетит Украину для наблюдения за вторым туром выборов

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе 16 человек во главе с Анжелой Смит посетит Украину для наблюдения за вторым туром президентских выборов 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

Делегация ОБСЕ прибудет в Украину вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Европейского парламента и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Делегация встретится, в частности, с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским или их представителями, а также с представителями Центральной избирательной комиссии и СМИ.

Напомним, ЦИК 15 апреля завершил процесс регистрации официальных наблюдателей на выборах президента Украины. Всего зарегистрировано 2,7 тыс. официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства.

Добавим, специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва заявил, что первый тур выборов был конкурентным, и граждане имели возможность свободного волеизъявления. По словам спецкоординатора ОБСЕ, в целом выборы президента Украины проходили свободно, и кандидаты могли соперничать без ограничений.

Вместе с тем, представитель группы наблюдателей за президентскими выборами в Украине от ПАСЕ Март ван де Вен заявил, что избирательный процесс в Украине был организован на высоком уровне и без ограничений для участников процесса.