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Делегація конгресменів США відвідає Тайвань наступного тижня, - FT

Середа 14 лютого 2024 06:20
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Делегація конгресменів США відвідає Тайвань наступного тижня, - FT Фото: конгресмени США відвідають Тайвань наступного тижня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голова спецкомітету з Комуністичної партії Китаю у Палаті представників Конгресу США Майк Галахер разом із делегацією конгресменів планує відвідати Тайвань 21 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, делегація у складі семи людей зустрінеться з Лаєм Цінде. Як зазначає газета, у січні Галлахер заявив про плани відвідати Тайвань незабаром, проте зазначив, що дати та терміни візиту ще не визначено.

У лютому 2023 року конгресмен відвідував Тайвань із чотириденним візитом. Він провів зустрічі з Цай Інвенем, головою оборонного відомства Цю Гочженом, а також керівниками розвідувальної служби Тайваню.

Що передувало

Нещодавно на Тайвані відбулися президентські вибори. Лідерство отримав прозахідний кандидат Лай Цінде із правлячої Демократичної прогресивної партії.

22 січня Міноборони Тайваню виявило ще шість китайських повітряних куль, що летіли над Тайванською протокою. Один із них перетнув острів.

Збройні сили Китаю розмістили чотири бойові кораблі в акваторії навколо острова Тайвань. Таким чином, Пекін розраховує чинити тиск на адміністрацію Тайбея в мирний час. На цьому тлі уряд Тайваню висловив обурення зміною Китаєм "в односторонньому порядку" маршруту польоту поблизу серединної лінії в Тайванській протоці.

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