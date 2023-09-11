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Делегація Ізраїлю вперше завітала до Саудівської Аравії: про що говорили

Фото: делегація Ізраїлю вперше відвідала Саудівську Аравію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ізраїльська делегація вперше офіційно відвідала Саудівську Аравію. Візит підтвердив в ізраїльський представник, прокоментувавши повідомлення у відповідь ізраїльських ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Повідомляється, що причиною візиту є засідання Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО у Саудівській Аравії. За словами представника Ізраїлю, в Ер-Ріяді знаходяться ізраїльські дипломати, представники міністерства освіти, а також голова Управління у справах давнини Ізраїлю.

За даними ЗМІ, на зустрічі Ізраїль має намір виступити проти планів включення Єрихона до палестинського списку об'єктів Світової спадщини. Хоча ізраїльська держава припинила членство в ЮНЕСКО у 2019 році, оскільки вважає організацію упередженою стосовно Ізраїлю, вона бере участь у засіданні як спостерігач.

Мирна угода між Ізраїлем і Саудівською Аравією

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена має намір зробити "поштовх" для досягнення мирної угоди між Саудівською Аравією та Ізраїлем

У лютому цього року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що примирення Ізраїлю із Саудівською Аравією могло б закінчити арабо-ізраїльський конфлікт.

 

 

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