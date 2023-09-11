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Делегация Израиля впервые посетила Саудовскую Аравию: о чем говорили

Фото: делегация Израиля впервые посетила Саудовскую Аравию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Израильская делегация впервые официально посетила Саудовскую Аравию. Визит подтвердил в израильский представитель, прокомментировав ответные сообщения израильских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что причиной визита является заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. По словам представителя Израиля, в Эр-Рияде находятся израильские дипломаты, представители министерства образования, а также глава Управления по делам древностей Израиля.

По данным СМИ, на встрече Израиль намерен выступить против планов включения Иерихона в палестинский список объектов Всемирного наследия. Хотя израильское государство прекратило членство в ЮНЕСКО в 2019 году, поскольку считает организацию пристрастной по отношению к Израилю, оно участвует в заседании как наблюдатель.

Мирное соглашение между Израилем и Саудовской Аравией

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена намерена сделать "толчок" для достижения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем.

В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что примирение Израиля с Саудовской Аравией могло бы закончить арабо-израильский конфликт.

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