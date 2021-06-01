Делегация Ирана проведет переговоры в Украине по сбитому авиалайнеру МАУ

Делегация Ирана во главе с замминистра иностранных дел страны Мохсеном Бахарвандом прибыла в Украину для переговоров по сбитому в январе 2020 года под Тегераном самолета МАУ. Стороны обсудят технические и правовые вопросы.
Об этом в Twitter сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.
"Делегация Исламской республики Иран во главе с заместителем министра иностранных дел Мохсеном Бахарвандом прибыла сегодня в Украину для проведения третьего раунда переговоров по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752", – написал Моради.
Накануне замглавы МИД Украины Евгений Енин обсудил со своей коллегой из Канады Мартой Морган подготовку к этим переговорам. "Мы едины в нашей позиции относительно привлечения всех виновных в этой жуткой катастрофе к ответственности", - написал он в своем Facebook.
Ранее Енин отмечал, что в Иране 18 июня пройдут президентские выборы. Позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться.
Напомним, Енин заявил, что Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования сбития самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Украина не знает ни имен подозреваемых, ни то, что им инкриминируют.
Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.