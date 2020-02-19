Делегация Греции покинула ПА НАТО в знак протеста

Греческая делегация в среду, 19 февраля, покинула парламентскую ассамблею НАТО в Брюсселе в знак протеста против действий главы, не давшего греческим депутатам проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Skai.

Как сообщается, в ходе работы ассамблеи делегация подняла вопрос о соглашении между Турцией и Ливией, которое, по словам представителей, нарушает международное право и суверенные права Греции, и попыталась проинформировать государства-члены НАТО о незаконных действиях Турции. После выступления посла Турции в НАТО председательствующий попытался помешать представить позицию Греции, постоянно прерывая депутатов.

По словам представителей греческой делегации, Турция на практике нарушает международное право - проводит бурение в исключительной экономической зоне Кипра на участках, которые были на международном тендере переданы для исследования нефтяным компаниям стран-членов НАТО, таким как Франция и Италия.

"Председательствующий систематически прерывал наши выступления и вопросы, мешая изложению наших позиций. Поскольку нас перебивали, мы завершили выступления, и делегация покинула зал в знак протеста, осудив позицию действующего председательствующего", - говорится в заявлении греческих депутатов.

Напомним, Израиль выразил обеспокоенность по поводу нарастающей активности Турции в Восточном Средиземноморье. Также в Израиле поддержали позицию Греции, которая считает, что Анкара пытается лишить Крит, Родос и другие греческие острова прав на морские зоны.

Кроме того, в декабре прошлого года Кипр обратился в Международный суд ООН в Гааге из-за незаконного добывания газа Турцией в восточной части Средиземного моря. В свою очередь, Турция заявила, что у Кипра нет юрисдикции предлагать лицензии на добычу газа.