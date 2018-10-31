Делегация евродепутатов едет на Донбасс

Фото: Франк Швабе (frank-schwabe.de)

Делегация европарламентариев проанализирует состояние реализации конкретных социальных и гуманитарных проектов, которые были начаты при поддержке Германии

Депутаты из фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены 1 ноября совершить визит на восток Украины, чтобы выяснить положение дел из ситуацией безопасности и условия работы там миссии ОБСЕ. Об этом на пресс-конференции проинформировал председатель фракции социалистов, демократов и зеленых в Парламентской ассамблее Совета Европы, спикер по правам человека и гуманитарной помощи фракции СДПГ немецкого Бундестага Франк Швабе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрінформ".

"Мы хотим посмотреть на ситуацию там, и как она меняется, встречаемся с миссией ОБСЕ. Речь идет скорее не об отчетах, мы хотим посмотреть уважают ли их (миссию ОБСЕ, - ред.)", - сказал он.

Как отмечается, делегация европарламентариев имеет также проанализировать состояние реализации конкретных социальных и гуманитарных проектов, которые были начаты при поддержке Германии и реализуются на Донбассе.

"Мы посетим детскую больницу, которую финансировал Фонд Розы Люксембург. Мы хотим посмотреть проект помещений для беженцев, где принимала участие Германия, проект психо-социального сопровождения людей, которые пострадали от войны", - отметил депутат.

По его словам, после завершения визита будет подготовлен отчет о расходовании средств на реализацию этих проектов и эффективности оказания помощи людям на временно-оккупированной территории.

Депутат немецкого Бундестага Франк Швабе встретится с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.

Напомним, Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море.

Ранее сообщалось, что европарламентарии призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине по наблюдению за ситуацией в Азовском море.