Делегація євродепутатів їде на Донбас

Фото: Франк Швабе (frank-schwabe.de)

Делегація європарламентаріїв має також проаналізувати стан реалізації конкретних соціальних та гуманітарних проектів, що були започатковані за підтримки Німеччини

Депутати із фракції соціалістів, демократів і зелених в Парламентській асамблеї Ради Європи планують 1 листопада здійснити візит на схід України, щоб з'ясувати стан справ із безпековою ситуацію та умови роботи там місії ОБСЄ. Про це на прес-конференції поінформував голова фракції соціалістів, демократів і зелених в Парламентській асамблеї Ради Європи, спікер з прав людини та гуманітарної допомоги фракції СДПН німецького Бундестагу Франк Швабе, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

"Ми хочемо подивитися на ситуацію там, і як вона змінюється, зустрічаємось із місією ОБСЄ. Йдеться скоріше не про звіти, ми хочемо подивитися чи поважають їх (місію ОБСЄ, - ред.)", - сказав він.

Як зазначається, делегація європарламентаріїв має також проаналізувати стан реалізації конкретних соціальних та гуманітарних проектів, що були започатковані за підтримки Німеччини і реалізуються на Донбасі.

"Ми відвідаємо дитячу лікарню, яку фінансував Фонд Рози Люксембург. Ми хочемо подивитися проект приміщень для біженців, де брала участь Німеччина, проект психо-соціального супроводження людей, які постраждали від війни", - зазначив депутат.

За його словами, після завершення візиту буде підготовлений звіт про витрачання коштів на реалізацію цих проектів та ефективності надання допомоги людям на тимчасово-окупованій території.

Депутат німецького Бундестагу Франк Швабе зустрінеться з представниками уряду України, Верховної Ради, громадянського суспільства, а також з представниками міжнародних організацій.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі.

Раніше повідомлялось, що європарламентарі закликали верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могеріні виступити з пропозицією про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на спостереження за ситуацією в Азовському морі.